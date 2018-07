Aeroporto de Joinville (SC) continua fechado

Segundo a Infraero, às 10 horas de hoje será realizada uma licitação para contratar uma empresa para retirar as árvores e a vegetação ao longo da pista. A Infraero também aguarda autorização, ainda sem previsão, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para a retirada das árvores, que restringem as operações das companhias aéreas.

Por conta da falta de segurança nas pistas, as duas companhias aéreas que operam no aeroporto, Gol e TAM, cancelaram seus voos. Os passageiros que tinham embarque ou desembarque no aeroporto foram transferidos para os aeroportos de Curitiba, no Paraná, e de Navegantes, em Santa Catarina.