Aeroporto de Palmas ganha corredor climatizado O aeroporto de Palmas - Brigadeiro Lysias de Oliveira (TO) recebeu nesta quinta-feira, 06, a primeira unidade do sistema "Elo" de todo o Brasil. O sistema funciona como um corredor fechado e climatizado que leva o passageiro da sala de embarque até o avião, no mesmo nível do solo. Portanto, não é o tradicional "finger", que funciona como uma ponte entre o terminal e a aeronave.