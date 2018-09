Aeroporto de Porto Alegre é reaberto para pousos O Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, ficou fechado para pousos durante a maior parte do dia devido à baixa visibilidade para operação, em razão do mau tempo. O terminal foi fechado às 10h e reaberto às 19h. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Portuária (Infraero), até as 18h foram registrados 23 vôos cancelados (39% do total). O superintendente adjunto do aeroporto, Marco Aurélio Franceschi, explicou que a substituição de equipamentos do sistema de pouso por instrumentos reduziu o teto de operação - visibilidade vertical da aeronave. Segundo Franceschi, normalmente, o mau tempo prejudica a operação à noite e no começo da manhã no aeroporto. Esta foi a primeira vez em que o terminal permaneceu fechado durante todo o dia, disse.