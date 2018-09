Aeroporto de Rio Branco volta a operar voo internacional O Aeroporto de Rio Branco - Plácido de Castro, no Acre, está novamente autorizado a operar voos internacionais de passageiros e cargas, pelo menos até o dia 26 de julho, informou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Estão permitidos pousos e decolagens de rotas internacionais, inclusive com aeronaves de grande porte, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 11h30. A permissão provisória foi dada pela Anac a pedido da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), administradora do aeroporto, e publicada ontem no Diário Oficial da União. Com isso, as companhias aéreas já podem enviar pedidos de voos internacionais regulares neste aeroporto para a análise da Anac.