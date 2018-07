Aeroporto de Viracopos deve ter a pista liberada às 20h O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, deve ter a pista liberada a partir das 20 horas deste domingo. A pista de pousos e decolagens do aeroporto permanece fechada desde as 19h55 de sábado (13) devido a falhas apresentadas por um avião cargueiro no momento da aterrissagem.