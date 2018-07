Aeroporto de Viracopos, em Campinas, é reaberto

SÃO PAULO - O aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, foi oficialmente reaberto às 17h35 desta segunda-feira, 15, segundo a Infraero. A pista estava fechada desde às 19h55 do último sábado, 13, após um avião cargueiro apresentar problemas durante o pouso.

A remoção da aeronave foi feita entre as 16h e 16h30. De acordo com a Infraero, no período em que o aeroporto ficou fechado foram canceladas 235 partidas e 260 chegadas.

A companhia aérea Azul foi a mais prejudicada com o incidente, já que é a empresa que mais opera voos no aeroporto de Campinas. Em nota, a Azul informou que "embora as operações em Viracopos tenham sido liberadas, atrasos e cancelamentos ainda poderão ocorrer como consequência do processo de regularização da malha."

A empresa sugere que os clientes verifiquem a situação de seus voos, antes de se dirigir ao aeroporto, por meio do seu call center, ligando para o número 4003-1118, por meio do site http://www.voeazul.com.br/ ou diretamente nas suas lojas.

A norte-americana Centurion Cargo é a empresa responsável pela aeronave que causou a interdição do aeroporto. De acordo com o diretor-geral da Centurion, Vanderlei Morelli, o cargueiro MD11, que vinha de Miami, teve problemas no trem de pouso. Ninguém se feriu no incidente.