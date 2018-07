Aeroporto de Viracopos, em Campinas, permanece fechado

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, permanece fechado para pousos e decolagens desde a noite de sábado, 13, devido a falhas apresentadas por um avião cargueiro no momento do pouso. A aeronave permanece na pista e tem provocado atrasos nos voos. Dos 56 previstos até às 13 horas deste domingo, 52 foram cancelados, representando 92,86% do total programado.

De acordo com a Infraero, a reabertura do aeroporto está prevista para as 20h deste domingo, 14. Todos os passageiros têm sido remanejados pelas companhias aéreas para outros terminais. A empresa responsável pela aeronave, a americana Centurion Cargo, estima que até o final desta noite o avião será retirado do local. Segundo o diretor-geral da Centurion, Vanderlei Morelli, o cargueiro MD11, que vinha de Miami, pousou às 19h55 de ontem em Viracopos, quando apresentou problemas no trem de pouso.

"Ele (o trem de pouso) travou. O avião percorreu toda a pista e está parado no final dela. Estamos trabalhando para liberá-la ainda esta noite", disse o executivo. Morelli informou que ninguém ficou ferido.