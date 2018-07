Aeroporto do Galeão, no Rio, fica sem luz O Aeroporto Internacional do Galeão Tom Jobim ficou às escuras na noite desta quarta-feira. A energia foi interrompida por volta das 21h nos dois terminais. De acordo com a Light, concessionária de energia do Rio, ocorreu um defeito em equipamento da subestação que pertence ao aeroporto, o que provocou o desligamento de linha de transmissão da Light, que atende a Ilha do Governador e Ilha do Fundão, na zona norte do Rio.