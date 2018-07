Aeroporto do PR terá a primeira lanchonete popular A primeira lanchonete popular instalada em aeroportos será inaugurada às 15h desta quarta-feira, no Afonso Pena, em Curitiba, capital do Paraná. A lanchonete oferecerá quinze produtos, como pães de queijo (R$ 3), café (R$ 1,60 a R$ 2,30), refrigerantes (R$ 3,20), sucos naturais (R$ 3,20) e água (R$ 1,50 copo). O valor unitário mais alto é dos lanches naturais que serão vendidos por R$ 3,90.