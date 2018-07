Aeroporto do Rio passa a manhã fechado para pousos O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, passou a manhã fechado para pousos, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As operações no terminal foram suspensas hoje para pousos e decolagens às 6 horas em razão da neblina. Por volta das 11h45, a informação da Infraero era a de que o aeroporto permanecia fechado para pousos - as operações de decolagem foram reabertas por volta das 10h40. Não há previsão para a reabertura total do terminal.