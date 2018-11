Aeroporto é fechado em SP após pouso de emergência O Aeroporto do Campo de Marte, principal local de pouso e decolagens de helicópteros de São Paulo, está fechado para pousos e decolagens. Segundo informações da assessoria do Campo de Marte, o aeroporto estava fechado por volta de 19 horas por conta do pouso de emergência do helicóptero com a reportagem da Rádio Eldorado, às 18h20 de hoje, na Avenida Tiradentes, em frente à Faculdade de Tecnologia (Fatec), na região central da capital paulista.