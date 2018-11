Aeroporto em Guarulhos-SP tem 30,5% de atrasos

No País inteiro, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 19,5% de voos domésticos com atrasos e 108 cancelamentos. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, havia 20 voos com atrasos no mesmo horário, dentre 136 previstos. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão-Antonio Carlos Jobim foi registrado 20% de voos domésticos e 21% de voos internacionais com atraso.