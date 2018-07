Aeroporto em Israel tem detector de metais para pés

Passageiros do aeroporto internacional Ben Gurion, em Israel, não precisam mais tirar os sapatos ao passar pelos detectores de metais antes do embarque graças a um aparelho inovador: o MagShoe. Os passageiros só precisam pisar no aparelho e, em dois segundos, ele indica se os sapatos contêm algum metal - desde uma faca até uma peça que pode ser usada em uma bomba. Os detectores de metais comuns não conseguem detectar objetos a menos de 24 centímetros do solo, o equivalente à região entre o pé e o tornozelo. Por isso, mesmo que as pessoas tirem os sapatos, algum objeto poderia estar escondido na meia do passageiro. O novo aparelho, no entanto, é capaz de detectar esses objetos. O MagShoe já está sendo usado em 18 países, incluindo Espanha, Polônia, Itália e China. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.