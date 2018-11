Aeroporto em Maceió volta a funcionar normalmente O Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, voltou a funcionar no final da tarde de hoje. As operações de pousos e decolagens haviam sido suspensas por causa da greve de 48 horas dos policiais militares. Uma resolução internacional estabelece que os voos só podem acontecer com profissionais dos bombeiros nos aeroportos.