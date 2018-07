Aeroporto fica mais de 9h fechado para pousos no Paraná

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, ficou fechado da meia-noite até por volta das 9h20, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O forte nevoeiro interrompeu as operações de pousos por volta da meia-noite e às 6h50 desta terça-feira as decolagens também foram suspensas no terminal. Veja também: Neblina fecha o Aeroporto de Congonhas por 30 minutos Eldorado: Infraero promete avisar com antecedência atrasos Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Segundo boletim divulgado pela Infraero, até as 9 horas estavam previstos 21 vôos. Quatro sofreram atrasos de mais de 30 minutos e sete foram cancelados. Em São Paulo, a forte neblina que atingiu a região sul da capital prejudicou as operações no Aeroporto de Congonhas, que ficou fechado para pousos por meia hora, entre 7h e 7h30, segundo a Infraero. O aeroporto abriu às 6 horas operando para pousos e decolagens e permanecia operando apenas com o auxílio de instrumentos por volta das 8 horas.