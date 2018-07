Aeroporto no Rio fica cerca de 20 minutos sem energia

RIO DE JANEIRO - Uma falha no fornecimento de energia elétrica deixou sem luz por cerca de 20 minutos o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, a partir das 8h30 desta segunda-feira, 5. A interrupção atingiu os bairros de Olaria, Ramos, Ilha do Governador e Ilha do Fundão, onde fica o principal campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os geradores foram acionados após 20 minutos e não houve atrasos ou cancelamentos devido ao problema. O apagão também atingiu o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, na Ilha do Fundão. De acordo com o hospital, o atendimento foi mantido com geradores para os setores prioritários, como os centros cirúrgicos, UTI e laboratórios.

Segundo a Light, concessionária de energia do Rio, o fornecimento foi normalizado por volta das 9h30, após reparos nos equipamentos. A empresa apura a causa da interrupção.