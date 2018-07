Aeroporto Salgado Filho fecha para pousos por quase 4 h Uma forte neblina impediu aterrissagens no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre 4h42 e 8h32 hoje. Desde a retomada dos pousos, o terminal funcionou com o auxílio de instrumentos. Apesar das decolagens não terem sido interrompidas, as operações foram prejudicadas. Até as 9 horas, das 19 partidas programas, 2 sofreram atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 10,5% do total, e 4 foram canceladas (21,1%). Quanto às chegadas, 6 atrasaram e 3 acabaram suspensas. Por volta das 9h30, também operavam por instrumentos os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão da neblina. No primeiro, até as 9 horas, 4 dos 52 vôos partiram fora do horário previsto (7,7%) e apenas 1 foi cancelado (1,9%). O segundo aeroporto registrou 6 atrasos (12,5%) em 48 vôos. Não houve cancelamentos. Em todo o País, dos 476 vôos 45 atrasaram (9,5%) e 9 foram suspensos (1,9%).