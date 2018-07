Aeroporto Salgado Filho fica fechado por quase 3 horas O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, permaneceu fechado para pousos entre 5 e 7h48 de hoje. O motivo foi a forte neblina na região. As decolagens não chegaram a ser afetadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até 9 horas, dos 21 vôos programados, 6 partiram com atrasos superiores a 30 minutos, ou 28,6% do total. Quanto às chegadas, havia quatro atrasadas. Não houve cancelamentos. Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Cumbica, de Guarulhos, funcionavam com o auxílio de instrumentos desde o início da manhã, em razão do mau tempo. As operações de ambos, entretanto, não foram prejudicadas. No primeiro, 3 dos 53 vôos sofreram atrasos (5,7%). O segundo teve 5 atrasos (10,6%) em 47 vôos. Nenhum vôo foi cancelado nos dois terminais. Em todo o País, de 489 vôos, 50 atrasaram (10,2%) e apenas 7 foram suspensos (1,4%).