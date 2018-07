Aeroporto Santos Dumont é reaberto para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, foi reaberto para pousos, por volta das 9h50, depois de permanecer mais de uma hora fechado para aterrissagens. Os desembarques foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). De acordo com a Infraero, 10 voos atrasaram e cinco foram cancelados.