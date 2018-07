Aeroporto Santos Dumont está fechado para pouso O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, está fechado para pousos desde as 6h23 desta sexta-feira, 16. As decolagens são realizadas por instrumentos desde o início das operações aéreas, às 6h. Às margens da Baía de Guanabara, o aeroporto é prejudicado por uma densa névoa que está sobre a cidade.O Aeroporto Internacional do Galeão opera por instrumentos para pousos e decolagens, nesta manhã.