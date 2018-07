Aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos

As operações de chegadas estão sendo desviadas para o Aeroporto Tom Jobim, e as decolagens são feitas com auxílio de instrumentos. Segundo a Infraero, entre os 12 voos previstos para o período, nenhum voo foi cancelado e não há registro de atrasos.

Em São Paulo, nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Cumbica, em Guarulhos, as operações para pousos e decolagens são feitas com auxílio de instrumentos, também por causa da chuva. Em Congonhas, dos 19 voos previstos, oito estavam com atrasos e nenhum foi cancelado. Em Cumbica, dos 37 programados, cinco registraram atrasos e cinco foram cancelados.