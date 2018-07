Aeroporto Santos Dumont já opera normalmente O aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro), que esteve fechado para decolagens até as 10h deste sábado, já opera normalmente. O motivo do fechamento foi um nevoeiro que atingiu a cidade no início da manhã. Até às 15h, 25,3% dos voos domésticos foram cancelados e 36% estavam atrasados. Os demais aeroportos do País estão funcionando normalmente. As informações são da Infraero.