Aeroporto Santos Dumont, no Rio, fecha por duas vezes

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, ficou fechado por duas vezes para pousos e decolagens na manhã desta quinta-feira, em consequência da forte neblina que atingiu a região, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O aeroporto, que geralmente inicia suas operação às 6 horas, só abriu às 6h29 por conta da neblina. As operações de pousos e decolagens foram novamente interrompidas às 6h48, reabrindo às 9h02, operando com auxílio de instrumentos.

Devido ao fechamento, entre as 36 chegadas que estavam previstas até as 9h40, 11 foram canceladas e 17 registraram atrasos de mais de meia hora. Entre as 45 partidas programadas para o período, 16 foram canceladas e 14 tiveram atrasos. Nove voos foram alternados para o Aeroporto internacional Tom Jobim.

Entre os voos de ponte aérea que sairiam no período do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, sete foram cancelados e dois estavam com atrasos.