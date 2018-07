Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabre para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, reabriu às 9h14m para manobras de pousos, segundo a Infraero. As operações de pousos foram interrompidas às 6h24 devido ao nevoeiro que atingiu a cidade no início da manhã desta segunda-feira (22). Durante este período, 13 voos que pousariam no Santos Dumont foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte. As manobras de decolagens estavam sendo feitas com auxílio de instrumentos no início da manhã. Neste momento, o Santos Dumont opera visualmente para pousos e decolagens.O Tom Jobim também está operando visualmente para manobras de pousos de decolagens.