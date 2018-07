Aeroporto Santos Dumont reabre após nevoeiro no Rio O aeroporto Santos Dumont, por onde circulam voos domésticos, reabriu às 9h30 para pousos e decolagens no Rio de Janeiro. As operações estão sendo feitas por instrumentos. Em razão de um denso nevoeiro, os pousos estavam cancelados desde as 8h50 e as decolagens, desde as 6h30. Cerca de 50 voos vindos de diversos estados haviam sido desviados para aterrissagem no aeroporto internacional Tom Jobim, que dispõe de mais recursos tecnológicos.