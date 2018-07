Aeroporto Santos Dumont reabre para decolagens As operações de decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, foram liberadas às 8h45, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto estava fechado para pousos e decolagens desde as 6 horas por conta da forte neblina que cobria a cidade, que prejudica a visibilidade dos vôos. Segundo a Infraero, nenhum pouso de Ponte aérea SP-RJ foi desviado até as 9h30, pois os cerca de 12 vôos previstos permaneciam no aeroporto de Congonhas aguardando liberação.