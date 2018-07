Aeroporto Santos Dumont reabre para decolagens O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, reabriu para decolagens às 10h15 desta quinta-feira. Já as aterrissagens continuavam suspensas por volta das 10h30. As operações foram interrompidas às 6h20, por conta do forte nevoeiro. Apesar do fechamento, até as 10 horas, apenas 2 dos 21 vôos programados atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 9,5% do total, e 4 foram cancelados (19%). No outro aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, os pousos chegaram a ficar suspensos entre 6 e 6h30 de hoje, também em decorrência do mau tempo. Entre zero e 10 horas, houve 15 atrasos (30,6%) e 7 cancelamentos (14,3%) em 49 vôos. Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).