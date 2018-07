Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos Devido à chuva que atinge o Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 2, o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, ficou fechado para pousos das 6h29 às 9h09. Durante este período, 11 voos que pousariam no Santos Dumont foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte. Neste momento o Santos Dumont opera com auxílio de instrumentos para manobras de pousos e decolagens. O saguão está lotado.