Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos São Paulo, 12 - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabriu para pousos após às 10 horas, depois de ficar com as operações suspensas por duas horas por conta da neblina. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os pousos, assim como as decolagens, são feitas com auxílio de instrumentos.