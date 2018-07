As operações estavam suspensas por causa da chuva. Pousos e decolagens são feitos com auxílio de instrumentos. Com o fechamento, oito voos foram alternados para o Aeroporto Tom Jobim, que também opera com ajuda de instrumentos.

Segundo boletim da Infraero, até as 9 horas, 12 voos sofreram atrasos de mais de meia hora e quatro foram cancelados, entre os 35 previstos para o período.