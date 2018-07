Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, reabriu para pousos e decolagens às 8h30 e opera com o auxílio de instrumentos no momento, depois de ficar fechado para aterrissagens desde as 6h37. A chuva e a neblina causaram o desvio de sete voos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.