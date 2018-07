Aeroporto Santos Dumont registra 35 voos cancelados A forte neblina que cobriu a cidade do Rio de Janeiro na manhã de hoje ainda obrigava o Aeroporto Santos Dumont, na região central, a operar, por volta das 11h30, com o auxílio de instrumentos (quando o piloto depende de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista) para pousos e decolagens. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 35 voos foram cancelados.