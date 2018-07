Aeroporto Santos Dumont-RJ está fechado para pousos O aeroporto de Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, estava fechado para pousos e aberto para decolagens na manhã deste sábado, 16. Devido ao tempo instável, o aeroporto operava com ajuda de instrumentos. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 22 voos domésticos programados até as 8h, dois foram cancelados.