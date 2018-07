Aeroportos: 7% dos voos foram cancelados até 9hs Dos 452 voos domésticos programados nos aeroportos brasileiros entre 0h e 9h de hoje, 7% foram cancelados, de acordo com informações da Infraero. A maioria é da Gol e foi registrada no aeroporto de Guarulhos (SP). No período, os voos atrasados totalizam 4%. Já os atrasados entre 8hs e 9hs somam apenas 1,1% do total.