Aeroportos adaptam serviços para atender classes C e D

Entre os serviços ampliados está o de esclarecimento de dúvidas por parte dos passageiros. A empresa disponibilizará, nos aeroportos com movimentação mais intensa, empregados vestindo coletes com as frases "Posso Ajudar?" e "May I Help You?", identificados com a logomarca da Infraero.

Segundo a empresa, a partir do ano passado, com o maior acesso das classes C e D a viagens aéreas, foi percebida de forma mais intensa a necessidade de fortalecer esse serviço. As dúvidas dos passageiros ficaram bastante diferenciadas com a inclusão desses novos usuários. A Infraero avalia que a desinformação sobre a proibição de transportar, nas bagagens de mão, objetos pontiagudos ou, nos caso de voos internacionais, recipientes com mais de 100 mililitros tende a tornar mais lentas as filas para o raio X.

A Infraero atualizou e disponibilizou uma publicação com dicas sobre cada momento da viagem, organizadas em três frentes - Antes do Embarque, Durante o Voo e no Desembarque. Com o guia Hora de Viajar: Dicas para o Passageiro, o usuário têm acesso a informações sobre bagagem, horários, documentações, instalações e serviços dos aeroportos, entre outros. O guia pode ser encontrado nos balcões de informação dos aeroportos ou no site da empresa (www.infraero.gov.br). As informações são da Agência Brasil.