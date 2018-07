Aeroportos brasileiros funcionam normalmente

Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas, tinha apenas um voo cancelado, dos 10 programados. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, dois voos estavam atrasados e outros dois foram cancelados, de um total de 47 previstos. No Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão tinha um voo atrasado, de 18 agendados, e o Aeroporto de Santos Dumont registrava dois cancelamentos, de oito voos programados.

Entre as companhias aéreas, a Gol cancelou, até as 8 horas deste domingo, sete voos, de 109 programados, e outros dois estavam atrasados. A TAM tinha oito voos em atraso e três foram cancelados, até o momento, de um total de 148. A WebJet, por sua vez, não tinha nenhum voo cancelado nem atrasado, de um total de 12 programados.