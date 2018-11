SÃO PAULO - Os principais aeroportos brasileiros operam normalmente neste domingo, 4, último dia do feriado prolongado de Páscoa. A estatal Infraero informou que, até o meio-dia, apenas 3,8% (25) dos voos estavam atrasados e 6,6% (43) foram cancelados, de um total de 656 embarques programados para o período. Entre as 11 horas e o meio-dia, 0,6% (4) das decolagens atrasaram, segundo a estatal.

Até o meio-dia, o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, registrava um (2,3%) embarque cancelado e nenhum atrasado. Cumbica, em Guarulhos (SP), apresenta 2,3% (dois) dos voos em atraso e outros 14,9% (13) cancelados. No Galeão, no Rio de Janeiro, a Infraero informou que apenas 2,3% (um) das decolagens estavam atrasadas. Nenhum cancelamento foi apurado no momento. No Santo Dumont, também no Rio, a Infraero informou que 22,6% (sete) dos voos foram cancelados.

Em Brasília, 13,1% (oito) dos voos estavam atrasados e 3,3% (2) foram cancelados. Em Curitiba (PR), a situação é tranquila, e a Infraero registra 9,4% (três) embarques cancelados. Em Porto Alegre (RS), apenas 3,3% (um) das decolagens foram canceladas. O aeroporto de Salvador (BA) tem apenas um voo (2,7% do total) atrasado e nenhum cancelado, e o de Recife tem um (3,3%) atrasado e três (10%) cancelados.