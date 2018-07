Aeroportos brasileiros registram 27 vôos atrasados O movimento nos aeroportos brasileiros é tranqüilo. Dos 609 vôos programados, entre 0h e 10 horas de hoje, 27 estão com atraso superior a meia hora, de acordo com a Infraero. O aeroporto que apresenta o maior número de vôos atrasados é o Internacional Antonio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, com 6 decolagens, dos 52 programados. Em São Paulo, Congonhas, na zona sul da capital, 11 vôos foram cancelados, mas nenhum fora do horário. Apenas 3, dos 69 vôos agendados até as 10 horas em Guarulhos, Grande São Paulo, estão com atrasos. A Gol é a companhia área com o maior número de vôos atrasados e cancelados. Dos 177 programados, 11 não partiram no horário agendado e 9 foram desmarcados.