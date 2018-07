Aeroportos brasileiros registram atraso em 13% dos voos

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 83 voos programados, 13 (15,7%) haviam registrado atraso e 6 (7,2%) foram cancelados. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, das 79 partidas, 7 (8,9%) atrasaram e 5 (6,3%) foram suspensos.

No Aeroporto do Galeão, no Rio, 3 (5,2%) dos 58 voos atrasaram e 2 (3,4%) foram cancelados. No Santos Dumont, dos 53 voos, 3 (5,7%) atrasaram e 4 (7,5%) foram cancelados.