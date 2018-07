Aeroportos brasileiros registram poucos cancelamentos

No Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, 16 (8,3%) dos 192 voos programados para o primeiro dia do ano foram cancelados. Os atrasos representavam 15,1% do total, com 29 voos. No Aeroporto de Congonhas, dez dos 157 voos programados foram cancelados, ou 6,4%, e seis atrasaram (3,8%). Em Viracopos, em Campinas, interior paulista, dos 91 voos previstos, nove foram cancelados (9,9%) e nove atrasaram (9,9%).

No Rio de Janeiro, dos 125 voos programados para sair do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, seis foram cancelados entre meia-noite e as 19 horas deste domingo e seis sofreram atraso. No Santos Dumont, seis dos 95 voos previstos foram cancelados e três atrasaram.

No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, dos 132 voos programados para este domingo, seis foram cancelados e dois atrasaram. No Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, capital mineira, dos 103 voos programados, sete foram cancelados e oito atrasaram.

Em Porto Alegre, dez dos 71 voos programados foram cancelados e um sofreu atraso. No Recife, dos 82 voos, cinco atrasaram e seis foram cancelados. Em Salvador, seis voos atrasaram e 12 foram cancelados, de um total de 110.