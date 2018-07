Aeroportos brasileiros têm 16,4% dos vôos cancelados O movimento continua tranqüilo nos aeroportos brasileiros durante o feriado prolongado de Sete de Setembro. Apenas o índice de cancelamentos de vôos é alto, chegando a 16,4% em todo o País entre meia-noite e 20h de hoje, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). No total, 211 dos 1285 vôos programados foram cancelados. Entretanto, a estatal informa que esse índice não está relacionado a problemas no sistema aéreo, como controle do tráfego ou operação nos terminais. Até as 20h, 4,1% dos vôos atrasaram em mais de uma hora em todo o País. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 63 dos 169 vôos programados até as 20h foram cancelados, o que representa um índice de 37,3%. Enquanto isso, apenas um vôo decolou com atraso de mais de uma hora. No terminal de Cumbica, em Guarulhos, a movimentação também é praticamente normal, com registro de atrasos em 2,8% dos 176 vôos. O índice de cancelamentos é de 6,8%.