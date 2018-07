Aeroportos brasileiros têm movimento tranquilo domingo O movimento nos aeroportos brasileiros é tranquilo neste domingo. Dos 1.487 voos domésticos programados entre a meia-noite e as 17 horas, 5,9% (88) decolaram com atraso superior a 30 minutos e 4,4% (65) foram cancelados. Das 16 horas às 17 horas, os voos que decolaram com atraso representaram 1% (15) do total programado.