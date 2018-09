Aeroportos brasileiros têm sábado tranqüilo A tranqüilidade marcou a situação dos aeroportos brasileiros neste sábado, véspera do Dia das Mães, aponta boletim divulgado hoje à noite pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Dos 1.298 vôos programados desde a meia-noite até as 19 horas, 180 (ou 13,9%) tiveram atrasos superiores a trinta minutos. Outros 12 estão atrasados neste momento (0,9%) e 33 foram cancelados (2,5%). No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, das 149 partidas programadas até as 19 horas, apenas sete (4,7%) sofreram atrasos e cinco (3,4%) foram canceladas. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), o movimento é semelhante. Dos 177 vôos programados, apenas 15 (8,5%) decolaram com atraso e nenhum foi cancelado. No Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, dos 132 vôos programados até as 19 horas, cinco (3,8%) tiveram atraso superior a trinta minutos, um (0,8%) permanece atrasado e 15 (11,4%) foram cancelados. No Aeroporto Santos Dumont, há apenas dois cancelamentos (4,7%) do total de 43 vôos previstos. Em Brasília, das 104 partidas programadas no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, 36 (34,6%) sofreram atrasos superiores a trinta minutos, duas (1,9%) permanecem atrasadas e seis (5,8%) foram canceladas.