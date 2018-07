Aeroportos começam a receber folhetos sobre gripe O Ministério da Saúde enviou nesta segunda-feira, 27,7 mil folhetos sobre a gripe suína para os Aeroportos de Guarulhos, em São Paulo; Galeão, no Rio de Janeiro; de Confins, em Minas Gerais; e de Salvador, na Bahia. Os panfletos contêm informações sobre os procedimentos a serem adotados pelos passageiros procedentes das áreas onde há casos confirmados, após a descoberta do surto da doença, que já matou 149 pessoas no México.