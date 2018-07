Aeroportos de Buenos Aires estão abertos, com restrição A Administração Nacional de Aviação Civil (Anac) da Argentina informou que o Aeroporto Internacional de Ezeiza e o Aeroparque Jorge Newbery estão abertos, mas os voos continuam restritos. Após reunião do comitê de crise, o último relatório do Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou que "a visibilidade está reduzida a 8 quilômetros devido à presença de cinzas vulcânicas emitidas pelo vulcão chileno Puyehue sobre a área do centro do país". Em nota distribuída à imprensa, a Anac disse que, em razão disso, os voos permanecerão afetados durante as próximas horas.