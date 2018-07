Aeroportos de Buenos Aires retomam voos nesta manhã

A nuvem havia passado pela capital federal na semana passada, cancelando as operações durante três dias. No domingo à noite, a nuvem voltou a pairar sob o céu de Buenos Aires. O último relatório do Serviço Meteorológico Nacional diz que os prognósticos são favoráveis para aeronavegação. Mas a Administração Nacional de Aviação Civil ressalva que a direção do vento pode mudar e trazer de volta a nuvem de cinzas, o que obrigaria o novo cancelamento dos voos.

A intensidade da nuvem de cinzas vulcânicas sobre o território brasileiro também diminuiu, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB). Com isso, as companhias aéreas começaram a retomar os voos internacionais para os países vizinhos.