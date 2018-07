Aeroportos de Rio e SP registram tranqüilidade Os aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, e Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, funcionavam tranqüilamente na manhã de hoje. No terminal de Congonhas, na zona sul da capital paulista, não houve atrasos superiores a uma hora nos 37 vôos previstos, mas 5 foram cancelados, o que corresponde a 13,5% do total. Em Cumbica, na cidade de Guarulhos, de 41 vôos, 2 partiram fora do horário previsto (4,9%). Nenhum foi suspenso. No Rio, os números sugeriam uma situação ainda mais tranqüila. O Galeão, na Ilha do Governador, teve somente um atraso em 32 vôos e no Santos Dumont, no centro, os 11 vôos ocorreram sem problemas. Os dados são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) e correspondem ao período entre zero e 8 horas. Em todo o País, de 388 vôos, 23 atrasaram (5,9%) e 8 foram suspensos (2,1%).