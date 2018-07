Aeroportos de São Paulo funcionam com ajuda de instrumentos

SÃO PAULO - Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionam com o auxílio de instrumentos na manhã desta segunda-feira, 27.

O Campo de Marte, na região norte da capital paulista, amanheceu fechado para pousos e decolagens por causa do mau tempo. Em Minas Gerais, o Aeroporto de Uberlândia também está fechado.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a forte neblina na região prejudicou as operações em Minas Gerais entre 0h30 e 5 horas, quando o aeroporto foi reaberto. Uma hora depois, as atividade de pousos e decolagens tiveram de ser suspensas novamente. Até as 8 horas, dos 10 voos previstos, quatro haviam sido cancelados e um estava atrasado.