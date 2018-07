Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos Os aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, operam nesta manhã com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens em razão do nevoeiro. Apesar dessa situação, a movimentação de passageiros e os vôos não estão sendo prejudicados, segundo a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Cumbica, o uso de aparelhos durou toda a madrugada e continua agora cedo. No entanto, nenhum vôo chegou a ser alternado para outro aeroporto por causa da neblina. Desde zero hora até 7 horas, dos 19 vôos programados, três sofreram atrasos iguais ou maiores que 30 minutos, mas não houve cancelamentos. Em Congonhas, a utilização de instrumentos começou logo na abertura do aeroporto, às 6 horas. Até 7 horas, dos 23 vôos previstos, não houve registro de atrasos de meia hora ou mais. Três vôos acabaram sendo cancelados.