Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos O mau tempo obriga os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, a operar com o auxílios de instrumentos. O primeiro adotou o procedimento às 15h35 de hoje e o segundo, às 16h30. As operações, entretanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em Congonhas, da zero às 18 horas, de 190 vôos, 27 atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 14,2% do total, e 11 foram cancelados (5,8%). Guarulhos registrou menos atrasos, 11, e menos cancelamentos, 9, em 148 vôos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, 161 dos 1.396 vôos partiram fora do horário previsto (11,5%) e 53 acabaram suspensos (3,8%).